Da L’Equipe a El Pais | l’omaggio a Federica Pellegrini Disse | “Se vinco | faranno tutti

(Di giovedì 25 luglio 2019) La mente è stata croce e delizia della mia carriera La mente è stata croce e delizia della mia carriera. È stata la forza che mi ha fatto superare momenti difficili, ma a volte è stata lei stessa a causarli. La determinazione mi ha portato ad affrontare tutto quello che mi è accaduto con la sfrontatezza di dire: Supererò anche questo. Io arriverò lì, posso far valere i miei diritti d’atleta senza abbassarmi davanti a nessuno. La paura di non farcela – o addirittura, nei momenti più difficili, la paura di morire in acqua forzando troppo i ritmi – mi ha invece fatto viaggiare per un periodo con il freno a mano tirato, e anche adesso qualche difficoltà nelle gare più lunghe si nota ancora. (con Matteo Giunta. Il mio stile libero. Nuoto, amore e rock ‘n’ roll, Mondadori) Lo stupore degli stranieri L’Equipe: Federissima! El ...

