Corsetti | apertura McDonald’s a Terme Caracalla è scempio

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Dopo l’ok da parte alla trasformazione dell’ex cinema Metropolitan in centro commerciale stiamo per assistere a un altro. Nello storico vivaio Eurogarden in via Baccelli, nei pressi delledi, aprira’ un grande Mc Donald’s in barba a tutte le norme di tutela che impediscono l’di nuovi fast food nel centro storico. Ho presentato una richiesta urgente di accesso agli atti e di convocazione immediata delle commissioni capitoline urbanistica e commercio per verificare che sia autorizzabile l’di questa ennesima attivita’ legata al food perche’ ritengo che l’interesse pubblico rappresentato dalla tutela del tessuto storico-culturale della citta’ non sia assolutamente sacrificabile per venire incontro agli interessi economici di soggetti privati che propongono avveniristici ...

