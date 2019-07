Bibbiano | parla un papà finito nella rete dei demoni | Così volevano

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Costanza Tosi "Andavamo agli incontri con le assistenti. Ricordo ancora il primo, in cui mi comunicano la volontà di portarmi via i figli” "Certe ferite non si cicatrizzano mai". Paolo è ancora scosso quando racconta di come è caduto nell’inferno dei "" di. “Sonoin quellaportarmi via i figli. Ora vorrei solo dimenticare tutto quello che ho passato”. Il calvario di Paolo è iniziato nel 2016 come riporta il Messaggero.it. Sua figlia, che ai tempi aveva solo 16 anni, invia al fidanzatino alcune foto provocanti. Ma, come spesso succede, i due ragazzi dopo poco si lasciano. L’ex fidanzato inizia a minacciare la ragazza e a ricattarla. Vuole che lei continui a mandargli quelle foto senza veli. L’adolescente, impaurita, a quel punto decide di raccontare tutto ai suoi genitori. “Io e mia moglie non sapevamo nulla, ovviamente avremmo impedito ...

carlosibilia : 'Perché di #Bibbiano si parla così poco?'. Il problema per #Zingaretti è il @Mov5Stelle. Questa mattina intanto il… - Mov5Stelle : Davanti allo scandalo sugli affidi illeciti di minori sottratti alle loro famiglie, il segretario del PD ride e dic… - SirDistruggere : Di Bibbiano si parla talmente poco che non si parla d'altro da almeno una settimana. -