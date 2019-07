Roma | Consiglio di Amministrazione | via libera a potenziale bond da 275 mln

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ildidi A.S.S.p.A. (di seguito, la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato un’operazione avente ad oggetto il possibile rifinanziamento ad oggi esistente in capo alla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (di seguito, “MediaCo”), mediante l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo fino ad un massimo di 275 milioni di euro, riservato ad investitori qualificati e da quotarsi su un mercato regolamentato dell’Unione Europea (di seguito, il “Prestito Obbligazionario” o l’”Operazione”). L’Operazione è finalizzata a rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività. I termini del Prestito Obbligazionario saranno determinati sulla base delle opportunità offerte dal mercato ...

