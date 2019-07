Governo | Salvini a Conte | “No ad altre maggioranze raccolte come i funghetti del

Matteo Salvini : “Il Governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al Governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Sergio Mattarella - Dagospia : perché vuole far durare questo Governo - una brutta voce su Lega e Salvini : Un retroscena appassionante e spigoloso, quello pubblicato da Dagospia. Si parla di Matteo Salvini, "aiutato" da Giuseppe Conte al Senato sul Russiagate. E si parla soprattutto del futuro del governo, che va puntellato e tenuto in piedi. Su questo, sarebbero tutti d'accordo: Salvini, il M5s che non

Conte : “Savoini non ha incarichi dal Governo”. Patuanelli (5 Stelle) : "Qui doveva esserci Salvini". : Il presidente del Consiglio: “Ma non ha incarichi di governo”. 5 Stelle assenti durante l’informativa del premier

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di Governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Franco Bechis : sfuma l'accordo Matteo Salvini-Nicola Zingaretti - le conseguenze sul Governo : Con il sì di Giuseppe Conte alla Tav Matteo Salvini non ha più un "pretesto serio per mandare all'aria la sua maggioranza e puntare a elezioni anticipate". Franco Bechis nel suo editoriale su Il Tempo rivela che "in un corridoio laterale di Montecitorio un leghista assai poco politico come Gianni To

Di Maio - Salvini e il copione di Governo : la satira di Makkox : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata all'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio

Parla Nello Musumeci : “Caro Salvini - butta a mare il Governo finché sei in tempo” : Roma. “Il mio consiglio è quello di mandare a mare questo governo”. Eppure Matteo Salvini ha spostato a mare il ministero dell’Interno e anziché nuotare verso nuove elezioni preferisce l’ombrellone del M5s. “E io invece penso che anche per lui sia arrivato il momento del coraggio, quello in cui si p

Maria Giovanna Maglie : Salvini vuole portare il Governo fino alla manovra : Maria Giovanna Maglie: Salvini vuole portare il governo fino alla manovra Proseguono le scherMaglie all’interno dell’esecutivo. Nonostante sia stato già scongiurato il ritorno alle urne a settembre, la situazione dalle parti di palazzo Chigi rimane decisamente tesa. I nodi principali da sciogliere riguardano il rebus per le autonomie – che vede protagonisti i presidenti di Regione Fontana e Zaia – e la costruzione ...

Decreto sicurezza bis - il Governo pone la fiducia sul provvedimento voluto da Salvini : Il governo ha posto la questione di fiducia sul Decreto sicurezza bis, blindando di fatto il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il voto sulla fiducia si terrà il 24 luglio, mentre quello finale dovrebbe arrivare il giorno successivo. Ecco come è cambiato il dl durante la discussione in commissione alla Camera.Continua a leggere

Governo ultime notizie : Matteo Salvini - pronti ad andare anche da soli : Governo ultime notizie: Matteo Salvini “pronti ad andare anche da soli” Nonostante sia stato scongiurato il rischio di elezioni anticipate a settembre, la tensione all’interno dell’esecutivo rimane decisamente alta. Il russiagate da un lato e le divergenze su Autonomia e grandi opere dall’altro, minano seriamente la stabilità dell’esecutivo giallo-verde. Per ora, i principali punti d’intesa tra ...

Governo - Salvini : “Futuro? Siamo nelle mani di Dio. Non ho appuntamenti con Di Maio” : “Non ho incontri in agenda. Per il futuro Siamo nelle mani del buon Dio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l’altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo. Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l’attuazione del numero di emergenza europeo 112. L'articolo ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong” : “dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è Come dire a Salvini che è il ministro che non blocca le Ong”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Caltanissetta per incontrare le imprese che lavorano nel cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti, ha replicato a distanza al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Io ...