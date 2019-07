Ddl Pillon | a settembre arriva il testo unico E noi daremo battaglia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Il ddlè solo un tassello di un progetto politico più ampio e pericoloso che mina la libertà e i diritti di tutti e di tutte”. Sono le parole dette da Lella Palladino, presidente D.i.Re, alla conferenza stampa che si è svolta ieri in Senato, nella Sala dedicata ai Caduti di Nassiriya. L’evento è stato promosso da D.i.Re donne in rete e da UDI – Unione Donne in Italia, Rebel Network, Associazione Differenza Donna, Casa Internazionale delle Donne, Cgil Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Arci nazionale, Se Non Ora Quando – News, UIL – Unione Italiana del Lavoro, Arcilesbica Roma – Gruppo Come Voi. “Oggi siamo qua non solo per parlare del disegno di legge– ha detto Lella Palladino – ma anche per contrastare il tentativo storico, culturale e legislativo di ripristinare un ordine naturale delle cose, così ...

MonicaCirinna : In Commissione Giustizia Senato ennesima spaccatura tra #Lega e #M5S su #DDLPillon. Il @pdnetwork ha resistito iscr… - meb : Domani sarò in Senato per dire no al ddl Pillon insieme a tanti colleghi e colleghe, ai centri antiviolenza, alle a… - Internazionale : Abolizione dell'assegno di mantenimento, mediazione familiare obbligatoria, i rischi per le donne vittime di violen… -