Bitter Sweet | spoiler al 2 agosto | Bulut | impaurito da Hakan | chiede aiuto a Nazli e Aslan

Bitter Sweet - anticipazioni : Demet decisa a sabotare le nozze di Ferit e Nazli : Finalmente ci sarà un epilogo per i due protagonisti dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” il prossimo mese. Negli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, infatti Ferit Aslan dopo non essere riuscito a far arrestare Hakan Onder con l’accusa di aver ucciso Demir e Zeynep, metterà in atto un piano strategico. Il ricco imprenditore sempre più deciso ad ottenere la custodia del nipote Bulut, riuscirà a convincere ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 25 e 24 luglio : Deniz tradice Nazli? Il sacrificio... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntate 25 e 24 luglio 2019: Deniz scopre la verità sul tradimento di Asuman, ma decide di non tradire Nazli.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 25 luglio 2019 : anticipazioni trentaquattresima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 25 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet si trova ad ascoltare una conversazione privata di Hakan. Demet, dopo aver sentito la conversazione del marito, decide di denunciare i suoi loschi traffici alla polizia… Ormai ci siamo: fervono i preparativi per il nuovo ristorante di Nazli! BITTER SWEET: tutte le nostre news anche su ...

Bitter Sweet - anticipazioni 34^ puntata : la sorella di Deniz sporge querela contro l'Onder : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata ad Istanbul con protagonisti gli attori Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season - La Stagione del Cuore sulle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata 34 che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 25 luglio su Canale 5 alle ore 14:45, rivelano che Demet tradirà Hakan Onder, quando deciderà di denunciarlo ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Deniz ricattato da Demet e Hakan : c’entrano Bulut e Nazli : Bitter Sweet Anticipazioni, Deniz innamoratissimo di Nazli Come avete visto finora, a Bitter Sweet è abbastanza evidente che Ferit e Nazli si piacciano da impazzire e che nonostante questo Deniz non riesce ad arrendersi e continua imperterrito a cercare modi per farsi notare da lei. Si arriverà al punto in cui lui dirà apertamente a […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Deniz ricattato da Demet e Hakan: c’entrano Bulut e Nazli ...

Bitter Sweet - trama 25 luglio : Deniz decide di coprire la chef - l'Onder tradito dalla moglie : Nuovo appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che riguarderanno nello specifico ciò che accadrà nel nuovo episodio in onda giovedì 25 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5 e dove i fan della serie tv turca intuiranno come il rapporto tra Demet e Hakan sia in crisi, tanto da far arrivare la donna a denunciare il marito alla polizia per i suoi loschi traffici. Nazli intanto, sta organizzando insieme a Manami, ...

Bitter Sweet - anticipazioni : FERIT chiede a NAZLI di sposarlo ma… : Tra qualche settimana, a BITTER SWEET – Ingredienti d’Amore, FERIT (Can Yaman) e NAZLI (Ozge Gurel) decideranno di sposarsi, anche se questa iniziativa sarà tutt’altro che romantica. L’imprenditore utilizzerà infatti questa strategia per cercare di ottenere l’affidamento del nipote Bulut (Alihan Turkdemir), al fine di strapparlo dalle grinfie dei perfidi Hakan Onder (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey)… BITTER ...

Bitter Sweet trame fino al 2agosto : Aslan accusa Hakan di omicidio : Un'altra settimana si appresta ad aprire i battenti all'interno della soap opera turca Bitter Sweet e le trame si faranno sempre più intricate. Nel corso delle puntate, che andranno in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, assisteremo a delle decisioni inaspettate. L'argomento che, sicuramente, sarà predominante riguarderà la morte di Demir e Zeynep. Il caso diventerà sempre più intricato, al punto che Ferit e Hakan avranno uno scontro ...

Anticipazioni Bitter Sweet - puntata del 25 luglio : Demet denuncia il marito Hakan : La nuova telenovela turca 'Bitter Sweet - Ingredienti d’amore' continua ad essere molto amata. Le Anticipazioni della puntata che verrà trasmessa in Italia il 25 luglio sempre a partire dalle ore 14:45, svelano che Demet tradirà il marito Hakan Onder. La sorella di Deniz non appena scoprirà che il losco imprenditore è coinvolto in delle attività di contrabbando lo denuncerà alle forze dell’ordine. Hakan quando si recherà nel solito magazzino per ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 : Una Terribile Scoperta! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019: qualcosa sta per rompersi definitivamente nel rapporto con Nazli e Ferit, quando una Terribile verità viene alla luce. Allo stesso tempo, grandi problemi coinvolgeranno il ristorante ed anche la relazione tra Hakan e Demet… Continua ad appassionare la soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, che nelle puntate dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 sarà ricca di novità e ...

Bitter Sweet - trame al 2 agosto : Bulut vuole far riappacificare Ferit e la cuoca : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran saranno ai ferri corti dopo la scoperta del suo tradimento. Il piccolo Bulut, a questo punto, ideerà uno stratagemma per riavvicinare lo zio alla cuoca. Bitter Sweet: Deniz geloso di Ferit Le anticipazioni di Bitter ...