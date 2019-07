Bibbiano | l' assessore contro la fiaccolata | ' Sono 500 frustrati'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Da alcuni giorni si sta parlando della vicenda degli 'affidi illeciti' che riguardae, più in generale, la Val D'Enza. Tale vicenda ha scatenato diverse polemiche, specialmente nel mondo della politica locale e nazionale. Nelle ultime ore stanno facendo discutere delle affermazioni chestate fatte dall'alla Cultura del paese romagnolo, ovvero sia Matteo Corti. Più specificatamente e stando a quanto riporta Il Resto Del Carlino, Corti ha commentato sotto un post pubblicato su Facebook dallo stesso Comune di. L': 'Ho visto più partecipanti ai funerali' Andando maggiormente nei particolari e stando al già citato articolo del Resto Del Carlino, il politico ha scritto sul social che alla 'per' erano presenti solo 500 persone. Inoltre, Corti ha sostenuto che in qualche modo queste persone dovevano 'sfogare la loro frustrazione' e ...

lorenzlu : RT @aamaurelius: L'assessore #PD di #Bibbiano Matteo Curti scrive su internet che i 500 che hanno partecipato alla fiaccolata sono dei frus… - MaliqiYlber : RT @CesareSacchetti: Matteo Curti, assessore alla cultura di Bibbiano:'i 500 presenti alla fiaccolata sono dei frustrati.' Chi chiede verit… - lilianapapa : RT @CesareSacchetti: Matteo Curti, assessore alla cultura di Bibbiano:'i 500 presenti alla fiaccolata sono dei frustrati.' Chi chiede verit… -