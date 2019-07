Un revival di Bones è possibile? Emily Deschanel sconvolge i fan con una rivelazione

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Questo è il tempo deie dei reboot e allora non è difficile chiedersi se le nostre serie tv preferite,compresa, possano tornare in onda in futuro oppure no. A questa risposta in queste ore ha dovuto rispondere anche la diretta interessata ovvero la bellache si è ritrovata in tv con la patata da bollente da tenere in mano.Durante la sua partecipazione al programma People in onda da New York tutti i giorni, proprio l'attrice ha voluto dire la sua rispondendo ad una domanda che riguardae la possibilità che la serie torni in onda con un reboot o un: "Potrebbe accadere al 50 e 50". A quanto pare c'è il 50% di probabilità che la famosa serie tv FOX possa tornare in vita. Inutile dire che i fan sono già pronti a seguire l'eventuale show o a dargli battaglia, come già successo per altre serie, quando le caratteristiche non risponderanno al loro ...