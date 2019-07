LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini in semifinale nei 200 sl senza

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.52: L’estone Zirk vince la seconda di cinque batterie in 1’58″04. Ora Burdisso a caccia del posto in3.48: Il cileno Araya vince la prima batteria dei 200 farfalla in 2’01″63 3.45: Queste le semifinaliste dei 200 stile libero: Sjostrom, Haughey, Titmus, Yang,, Oleksiak, Seemanova, Li, Anderson, Andrusenko, Salamatina, Shirai, Bonnet, Schmitt, Dumont, Igarashi. Solo buone notizie per l’Italia e per la Divina! 3.43: L’australiana vince in 1’56″34, secondo posto per una scioltissimache chiude in 1’56″82 che significa qualificazione in3.42: Ai 100 Oleksiak, Titmus,in 56″83 3.40: Tempi normalissimi nella penultima batteria: Li vince in 1’57″59 davanti a Anderson, Shirai e una Bonnet deludente in ...

