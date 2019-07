Lite via social tra Francesco Facchinetti e Irama

Francesco Facchinetti e Irama Lite via social : E’ finito il sodalizio tra Francesco Facchinetti e Irama. L’ex cantante di Amici e il suo ormai ex manager sono ai ferri corti. Anche se Facchinetti non fa mai il suo nome, nelle stories di “Instagram” passa all’attacco: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere… te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. E il cantante replica con un dito medio. “Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno ...

Lite per viabilità a Pescara. Un morto : Un uomo è morto poco fa a Pescara al culmine di una Lite scoppiata, stando alle prime informazioni, per questioni di viabilità. La vittima sarebbe stata aggredita. Si tratterebbe - secondo i carabinieri - di omicidio preterintenzionale. L'episodio è accaduto a Pescara in zona stadio. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Al momento non sono chiare le cause del decesso, ma non si esclude che si tratti di un malore. Dopo ...

Pescara - muore dopo Lite per viabilità : 22.10 Un uomo è morto al culmine di una lite scoppiata, sembra, per questioni di viabilità. Secondo i Carabinieri si tratta di omicidio preterintenzionale ma non è esclusa l'ipotesi di un malore. E' caccia ad una o più persone fuggite a bordo di un suv di colore chiaro. Il fatto si è consumato a Pescara.

Un morto a Pescara durante Lite per viabilità. Si cerca un Suv in fuga : Un uomo è morto poco fa a Pescara al culmine di una lite scoppiata, stando alle prime informazioni, per questioni di viabilità. La vittima sarebbe stata aggredita. Si tratterebbe - secondo i carabinieri - di omicidio preterintenzionale. Si cerca una o più persone fuggite a bordo di un Suv di colore chiaro. L'episodio è accaduto a Pescara in zona stadio. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118. Al momento non sono chiare le ...

Pescara - muore dopo una Lite per la viabilità. Caccia a un Suv in fuga : Pescara, muore dopo una lite per la viabilità. Caccia a un Suv in fuga I carabinieri, giunti sul posto, ipotizzano che l’uomo sia stato aggredito e ora stanno cercando una o più persone fuggite a bordo di un’auto di colore chiaro Parole chiave: ...

ELite Dangerous : la spedizione che ha visto 13.000 giocatori viaggiare lungo la galassia di gioco è terminata : Circa sei mesi fa all'interno di Elite Dangerous cominciò una spedizione che coinvolse circa 13.000 giocatori. Ora che la spedizione è terminata si tirano le somme.Come riporta Rock Paper Shotgun, attraverso un post pubblicato sul forum dal comandante Qohen Leth, veniamo a conoscenza di una serie di interessanti dati sulla spedizione. Innanzitutto, dei 13.000 giocatori, solo un quarto ovvero 3747 piloti sono riusciti ad arrivare a destinazione ...

Serie D - il Pavia chiede il ripescaggio : Lite con il Comune sullo stadio : Il Pavia Calcio, retrocesso in Eccellenza, ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D. Un richiesta avanzata nonostante la società da un mese passata nelle mani di Giuseppe Nucera (imprenditore calabrese con interessi in Svizzera), sia in aperta lite con il Comune per la gestione dello stadio “Fortunati”. Il Pavia ha un debito di circa 150mila euro con l’Amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto. La ...

Pavia - getta la compagna dal balcone durante una Lite : i carabinieri la prendono al volo : Una lite che andava avanti da ore e che poteva concludersi in tragedia, se il provvidenziale intervento dei carabinieri non avesse evitato il peggio. I militari dell’Arma erano già da quattro ore sul posto, un’abitazione in via Santa Lucia a Garlasco, in provincia di Pavia. Questo paese è salito alla ribalta delle cronache nel 2007 a causa dell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto ...

Strade puLite a Pechino : via i cartelloni pubblicitari di Samsung - Kia e Hyundai : La notte fra sabato e domenica scorsi il governo cinese ha tirato già tutti i cartelloni pubblicitari di produttori sudcoreani come Samsung, Kia e Hyundai da una delle principali arterie di Pechino. L'articolo Strade pulite a Pechino: via i cartelloni pubblicitari di Samsung, Kia e Hyundai proviene da TuttoAndroid.

Prime immagini inviate dal satelLite PRISMA : ecco la Terra come non l’avete mai vista [GALLERY] : Trasparenza delle acque, stato di salute delle colture, siccità e rischio incendio, inquinamento atmosferico: oggi l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha presentato nuove immagini provenienti dal satellite PRISMA, in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Grazie al sensore iperspettrale, primo del suo tipo mai lanciato in ...

Governo - Tria ribalta i retroscena della stampa : “Lite con Salvini? Siamo andati via insieme. Mai contrario a flat tax” : È una “notizia chiaramente falsa, di colore”. Il ministro Giovanni Tria liquida così al suo arrivo all’Eurogruppo a Lussemburgo chi gli chiede conto dei retroscena apparsi questa mattina sui giornali. Racconti di un vertice economico, quello tenuto ieri a Palazzo Chigi, in cui sarebbero volati gli stracci e Matteo Salvini si sarebbe infuriato con il titolare del Mef per un suo presunto no alla flat tax. “È falso che io ...

Cambia tutto per Honor 9 Lite da oggi 13 giugno : via al rilascio di EMUI 9.1 : Sta arrivando finalmente la notizia più attesa per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Honor 9 Lite qui in Italia. A quanto pare, infatti, è stata finalmente avviata la distribuzione dell'aggiornamento contenente addirittura l'interfaccia di EMUI 9.1, con un doppio salto in avanti capace di farci rievocare quanto avvenuto ad inizio mese con Honor 9 Lite . Insomma, dopo la beta di cui vi abbiamo parlato ad inizio aprile, il ...

Sul serio EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite dall’11 giugno in Europa - anche via HiCare : Senza indugi e senza più slittamenti EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite inizia ad essere realtà in Europa. Il firmware 9.0.1.164 è in distribuzione in queste ore e porta con se finalmente la rinnovata interfaccia software del produttore. Il percorso che ha condotto all'EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite è stato a dir poco travagliato. Già nel mese di maggio avevamo segnalato la prima distribuzione (sempre in Europa) del firmware 163 con a bordo ...