L' ambientazione di Dragon Age 4 sarà svelata tramite una serie di racconti brevi

(Di martedì 23 luglio 2019) Non ci è ancora dato sapere dovesvoltoAge 4, ma stando a quanto dichiarato su Twitter potremo presto avere ulteriori notizie del setting e della trama del gioco con la pubblicazione di unadiambientati proprio nel mondo diAge 4.A suggerire ulteriormente che itrattino proprio delle vicende diAge 4, o quanto meno vi siano correlati, è il titolo del primo racconto della raccolta annunciata: "Age: Tevinter Nights. Questo significa che nel prossimo capitolo dellavideoludica potremmo avere a che fare con l'impero Tevinter.Non ci è dato sapere altro al momento, per cui rimangono ignote le piattaforme di pubblicazione e anche la data di lancio. E' ragionevole comunque pensare si tratti di un titoli multipiattaforma come i precedenti capitoli, probabilmente anche cross-gen.Leggi altro...

