HONOR 9X e 9X Pro ufficiali con schermo senza notch e ottimi prezzi

L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a giorni per HONOR 7X - Huawei P30 e P30 Pro : Il mese scorso Honor ha rilasciato l'aggiornamento della versione beta dell'interfaccia EMUI 9.1 per Honor 7X in India, ma l'azienda ha promesso di avviare l'update nel paese anche per la versione stabile basata su Android 9 Pie entro la fine di questo mese. L'update potrebbe raggiungere anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a livello globale. L'articolo L’update della EMUI 9.1 potrebbe arrivare a ...

Smartphone HONOR 20 Pro offre buone prestazioni e autonomia - ma lo schermo poteva essere migliore : Chi è alla ricerca di uno Smartphone che offra autonomia soddisfacente, design piacevole, e comparto fotografico di buon livello può prendere in considerazione l’Honor 20 Pro. Costa 599 euro, e bisogna mettere in preventivo la mancanza della presa jack per le cuffie e di uno schermo OLED e l’impossibilità di espandere lo spazio di archiviazione interno. Su esperienza d’uso e qualità costruttiva non c’è nulla da obiettare ...

Settimana decisiva per HONOR 10 e HONOR 8 Pro : stavolta EMUI 9.1 è davvero ad un passo : Giungono in queste ore alcune notizie molto incoraggianti per i tanti utenti in possesso di un Honor 10, o in alternativa di un Honor 8 Pro. Dopo una lunga attesa, infatti, finalmente a strettissimo giro sarà possibile toccare con mano l'aggiornamento impostato su EMUI 9.1 in giro per il mondo, almeno stando alle indiscrezioni che sono emerse questo lunedì. Cerchiamo dunque di fermarci un attimino, analizzando più in profondità tutto quello che ...

La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1 - che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro : L'aggiornamento a EMUI 9.1 è in fase di rollout per la serie Mate 20 di Huawei, mentre per HONOR 10 e HONOR 8 Pro arriverà in settimana. L'articolo La serie Huawei Mate 20 riceve EMUI 9.1, che arriverà in settimana su HONOR 10 e 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9X - 9X Pro - Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite : certificazioni - dettagli e anticipazioni : Scopriamo nuovi dettagli su Huawei Mate 30, Mate 30 Lite, HONOR 9X e 9X Pro grazie alle certificazioni TENAA, benchmark e immagini in anteprima. L'articolo HONOR 9X, 9X Pro, Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite: certificazioni, dettagli e anticipazioni proviene da TuttoAndroid.

La EMUI 9.1 approda anche su Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play : Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1, sempre basata su Android 9 Pie: ecco i dettagli dei firmware in distribuzione. L'articolo La EMUI 9.1 approda anche su Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play proviene da TuttoAndroid.

HONOR Play pronto ad accogliere EMUI 9.1 : via ufficiale al rollout : Occorre analizzare con grande attenzione quanto trapelato in queste ore a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Honor Play, dispositivo che non ci ha dato segnali in questi due mesi (come potrete notare dal nostro ultimo articolo a tema) ma che a quanto pare oggi 17 luglio è pronto a fare uno step importante nel suo percorso evolutivo. Come stanno le cose in questi minuti? Proviamo a fare il punto della situazione, anche perché il ...

HONOR 9X e 9X Pro svelati e confermati da render e poster ufficiali : Nuovi render per HONOR 9X e 9X Pro, i due smartphone del brand cinese in arrivo il 23 luglio, con un brevissimo video dedicato all'unboxing. L'articolo HONOR 9X e 9X Pro svelati e confermati da render e poster ufficiali proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9X e 9X Pro si mostrano in due nuovi render - che lasciano poco spazio all’immaginazione : HONOR 9X e HONOR 9X Pro si mostrano in un paio di nuovi render, anche se non si tratta di immagini ufficiali ma di render amatoriali. L'articolo HONOR 9X e 9X Pro si mostrano in due nuovi render, che lasciano poco spazio all’immaginazione proviene da TuttoAndroid.

Ecco le caratteristiche di HONOR 9X e una speciale colorazione di HONOR 9X Pro : In attesa della presentazione ufficiale del 23 luglio di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, Ecco le ultime anticipazioni sui due smartphone del produttore cinese L'articolo Ecco le caratteristiche di HONOR 9X e una speciale colorazione di HONOR 9X Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno. L'articolo Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X proviene da TuttoAndroid.

HONOR - è tempo di 20 Pro : tutti i dettagli sull’uscita in Italia : Messe da parte le incertezze dei mesi scorsi, da fine luglio arriverà anche sul mercato Italiano Honor 20 Pro, il nuovo smartphone top di gamma del brand cinese di proprietà del gruppo Huawei. Il ritardo della sua commercializzazione rispetto ai ‘fratelli minori’ Honor 20 e Honor 20 Lite – dopo che i tre modelli erano stati presentati a Londra a fine maggio – è stata provocata dallo stop delle forniture a Huawei di componenti prodotti negli Usa ...

HONOR 9X e 9X Pro saranno più simili di quanto crediate : minime differenze su ricarica e fotocamere : Tra due settimane circa nel corso di un evento già programmato in terra cinese per il 23 luglio HONOR 9X ed HONOR 9X Pro saranno ufficiali L'articolo HONOR 9X e 9X Pro saranno più simili di quanto crediate: minime differenze su ricarica e fotocamere proviene da TuttoAndroid.

HONOR 9X Pro potrà contare su una tripla fotocamera posteriore secondo un nuovo leak : HONOR 9X Pro, che verrà presentato il 23 luglio, sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore, secondo le ultime indiscrezioni. L'articolo HONOR 9X Pro potrà contare su una tripla fotocamera posteriore secondo un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.