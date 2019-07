Future | il rapper e il suo bodyguard aggrediti in aeroporto a Ibiza | le immagini del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Il(celebre per aver collaborato con Ariana Grande, i Maroon5, Chris Brown e Calvin Harris) e il suohanno avuto un’accoglienza non proprio calorosa al loro arrivo all’di. Dopo il lungo viaggio per arrivare sull’isola dagli Stati Uniti, i due stavano uscendo dal terminal quando sono stati avvicinati da un gruppo di 10 persone che hanno chiesto aluna foto. Questo ha rifiutato e, in tutta risposta, i giovani hanno iniziato dapprima ad offenderlo con insulti razzisti e poi si sono scagliati contro la sua guardia del corpo che era intervenuta per cercare di placare gli animi. Subito è scoppiata una rissa e ilè stato colpito da un pugno che l’ha letteralmente messo al tappeto. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social da uno dei presenti: nellesi vede il momento in cui la ...

