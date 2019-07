Dal decreto Genova allo Sbloccantieri Così si sono rotti i rapporti tra Cantone e il

Roma - tolto lo sponsor Betway Dalla maglia : il Decreto Dignità lo vieta : La Roma è stata costretta a togliere il marchio Betway dalle maglie di allenamento: il Decreto Dignità vieta di fare pubblicità al gioco d’azzardo.“powered by Goal”Betway non sarà più uno sponsor della Roma. A causa del Decreto Dignità, i giallorossi sono infatti stati costretti a interrompere il contratto triennale con l’Exclusive Training Kit Partner.L’articolo 9 della legge n.96 del 2018 vieta infatti qualsiasi forma di ...

La barca a vela Alex è stata confiscata Dalla Guardia di Finanza dopo la notifica di una seconda violazione del “decreto sicurezza bis” : La Guardia di Finanza ha notificato al comandate e all’armatore della barca da vela Alex una una seconda violazione del “decreto sicurezza bis” riguardo al divieto di entrare in acque territoriali e, come prevede il decreto in caso di “ripetuta

Varato Dal governo un piano anti-infrazione da 7 - 6 miliardi e il decreto salva-conti : La prima notizia arriva quando il Consiglio dei ministri non è ancora iniziato. Ed è la mancata presenza del vicepremier Luigi Di Maio, assente per motivi personali, di salute. Questa la motivazione che, secondo fonti qualificate del Movimento 5 stelle, il leader pentastellato avrebbe addotto come giustificazione per aver saltato un Cdm così importante che ha dato il via libera al disegno di legge di assestamento del ...

Dalla rottamazione al bonus diplomati : cosa c’è nel decreto crescita : L’aula del Senato (Flickr.com. License CC BY-NC-SA 2.0 Con il voto al Senato del 27 giugno, è diventato ufficialmente legge il cosiddetto decreto crescita, che definisce alcune misure per il rilancio economico, la tutela del made in Italy, oltre stabilire le norme relative a incentivi fiscali e alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco quali sono i punti fondamentali contenuti nel testo approvato. Imprese In primo luogo le ...

Il decreto crescita è legge. Dalla rottamazione delle cartelle agli scivoli per la pensione : che cosa prevede : Il decreto crescita incassa la fiducia anche dall’Aula del Senato e diventa legge. Il provvedimento, contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, aveva ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera Dalla Camera dove, ai 50 articoli iniziali se ne erano aggiunti altri 60, che lo hanno tr...

Decreto crescita è legge - Dal Senato il ?sì? definitivo - le misure da Alitalia alla rottamazione delle cartelle : Dopo quello dela Camera è arrivato anche il timbro del Senato dopo un esame-lampo dovuto alla mannaia del rischio-decadenza sul Dl crescita nel testo 'omnibus' approvato dalla Camera....

La Juve nell'affare de Ligt potrebbe essere agevolata Dal decreto crescita : La Juventus, vanta una rosa di livello internazionale, nonostante ciò è stata eliminata ai quarti di Champions League dall'Ajax. Il risultato negativo ottenuto in Europa ha evidenziato lacune pesanti a centrocampo e soprattutto in difesa il cui protagonista principale, Giorgio Chiellini, spesso è stato assente per infortunio e ciò avrebbe contribuito in maniera decisiva all'eliminazione dalla Coppa. La decisione di de Ligt Fabio Paratici, preso ...

Dalle pensioni alla lotteria degli scontrini : tutte le novità del decreto crescita : In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per alcuni. E poi le nuove norme sugli scontrini, una stretta sugli affitti...

Decreto crescita - ok della Camera : Dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Bruno Vespa - la ricetta per azzerar gli scanDali dei magistrati : "Ecco che decreto serve" : Sulla bufera che, partendo dal Csm, sta travolgendo l'intera magistratura italiana dice la sua Bruno Vespa. "Per stroncare immediatamente il mercato dei procuratori - sottolinea il conduttore di Porta a Porta su Rai 1 -, un decreto legge potrebbe stabilire che per tutti gli uffici direttivi vanno no

Decreto sicurezza bis - via libera Dal Cdm. Ecco cosa cambia : Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi a Palazzo Chigi ha dato il via libera al Decreto sicurezza bis, come anticipato nelle ultime ore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che ne ha illustrato i punti salienti.Tre le finalità: lotta all'immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per ...

Decreto sicurezza bis - via libera Dal Cdm<br>Ecco tutte le novità introdotte : Il Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi a Palazzo Chigi ha dato il via libera al Decreto sicurezza bis, come anticipato nelle ultime ore. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell'Interno Matteo Salvini, che ne ha illustrato i punti salienti.Tre le finalità: lotta all'immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per ...