Tecnologia | ENEA | droni con sensori innovativi per una maggiore sicurezza nel trasporto

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)montati su, satelliti e torri di controllo per ladello spazio aereo abbinati a modelli previsionali della qualità dell’aria. È quanto realizzerà il progetto RPASinAir 1 finanziato con 8 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca2, che coinvolgenell’ambito del Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi3 (capofila). I dati raccolti daisuiserviranno a sviluppare un sistema di gestione del traffico aereo in grado di individuare elementi di rischio e sollecitare le opportune procedure di prevenzione, mitigazione e gestione delle emergenze (alluvioni, slavine, terremoti o incidenti industriali). I test saranno realizzati nell’aeroporto di Grottaglie (Taranto)4 che diventerà un vero e proprio laboratorio per la simulazione delle operazioni prima della loro sperimentazione nello spazio ...

leti_palmisano : RT @ItaliainClasseA: Il 2° punto dell'#Ecodecalogo @ENEAOfficial riguarda ?I climatizzatori con tecnologia #inverter ideali se si prevede d… - ItaliainClasseA : Il 2° punto dell'#Ecodecalogo @ENEAOfficial riguarda ?I climatizzatori con tecnologia #inverter ideali se si preved… - ENEAOfficial : RT @egazette1: ENEA ha formato 100 giovani #ricercatori in #Egitto L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto #MATS, l’impianto #so… -