Il Parma chiude il ritiro di Prato con 4 reti | programmata amichevole contro la Samp

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Considerati i carichi elevati, in queste due settimane aallo Stelvio abbiamo lavorato davvero bene”, parole con le quali il tecnico del, Roberto D’Aversa,ufficialmente ilin Val Venosta degli emiliani, vittoriosi anche nell’ultimala squadra altoatesina d’eccellenza FC Obermais/Maia Alta, dove si è distinto il solito Baraye con una doppietta. A segno Ceravolo e Roberto Inglese, tornato ai ducali dopo la breve esperienza napoletana, per la gioia del mister che ribadisce quanto sia stato fondamentale l’acquisto della punta ex Chievo e alla cui soddisfazione si accoda il club manager Alessandro Lucarelli, che proprio oggi compie gli anni. Nonostante quanto possa far presagire il risultato, il– imballato dai carichi di lavoro – soprattutto nel primo tempo ha faticato ad imporsi, dilagando poi nel secondo. Il 4-3-3 di Roberto ...

