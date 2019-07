Come sono andate le elezioni in Ucraina

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al seggio (foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ottenuto ciò che voleva. Il suo partito, Servitore del popolo, è entrato per la prima volta in parlamento ottenendo la maggioranza dei voti allelegislative che sitenute domenica. Zelensky – che prima di scendere in politica lavoravaattore ed era divenuto noto per aver interpretato il ruolo di uno sconosciuto che diventava per caso presidente – aveva sciolto il parlamento subito dopo la sua vittoria al secondo turno delle presidenziali lo scorso aprile. Il suo obiettivo era quello di sfruttare il momento favorevole per rinnovare il parlamento con l’elezione dei membri del suo partito e creare una nuova maggioranza che sostenesse alcune delle promesse fatte in campagna elettorale. Un risultato storico Secondo gli ultimi dati ...

davidealgebris : Cara Maria Elena. Chi come Salvini e Di Maio ha complesso di inferiorità nei confronti donne intelligenti e più col… - FerzanOzpetek : La mia Mina vagante....ti sia lieve la terra.. Alcune morti sono così: L’anima vola via come un uccello, Come il p… - annatrieste : Sì Sono una di quelle napoletane che quando viaggia si porta la macchinetta del caffè E che quando torna deve veder… -