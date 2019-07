Calciomercato Genoa | il punto sulle trattative | vicinissimo Agudelo | pazza idea per il

Calciomercato Genoa - il punto sulle trattative : vicinissimo Aguedelo - pazza idea per il centrocampo : Calciomercato Genoa – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. Dopo una campagna acquisti che ha già regalato Barreca, Pinamonti, Jagiello, Jaroszynski, Zapata, Cassata, Gumus, oltre al ritorno dal prestito di Romulo, il Grifone lavora per ulteriori colpi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni ...

Calciomercato Genoa - vicinissimo Bruno Amione : c’è attesa per l’amichevole di lusso : E’ terminato il ritiro in Austria per il Genoa di Aurelio Andreazzoli, che questa mattina ha raggiunto la Francia, precisamente Guegnon, per l’amichevole di oggi (la terza stagionale) contro il Lione (inizio ore 19). Dopo la partita contro i francesi, i giocatori rossoblu godranno di alcuni giorni di riposo prima di rimettersi in viaggio. Mercoledì prossimo, il 24, inizierà infatti il secondo ritiro estero, dovuto ai lavori in ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Genoa punta un trequartista - il Parma chiude per un terzino : Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva. I direttori sportivi sono al lavoro per regalare colpi importanti agli allenatori, che preparano l’inizio della prossima stagione, alla quale manca poco più di un mese. A fare il punto sulle ultime trattative è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il Genoa di Andreazzoli punta ad essere una delle sorprese del prossimo campionato. Il presidente Preziosi e Stefano Capozucca ...

Calciomercato - le ultime trattative : tutte le ufficialità - mossa a sorpresa del Torino - novità al Genoa : ultime trattative di Calciomercato, le sessione estiva entra nel vivo. Non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C. Si muove la Salernitana, il club campano ha comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’93 Marco Firenze che ha firmato con il club granata un contratto triennale con opzione. La Societa’ comunica altresi’ di ...

Dopo averlo ceduto al Genoa l'anno scorso, l'Inter ha ripreso il cartellino del portiere Ionut Radu. Rimarrà un altro anno in prestito al Grifone. Porte girevoli per l'Inter. In attesa di Barella, atteso alle visite mediche, il club nerazzurro ha ufficializzato un'altra operazione di mercato che riguarda il portiere Ionut Radu.Dopo essere stato venduto a titolo definitivo al Genoa l'anno scorso, ...

Calciomercato - le ultime trattative : Parma scatenato e Genoa attivo - ufficiale Marcano al Porto : ultime ore intense di Calciomercato, il punto sulle ultime trattative. Il difensore Marcano lascia la Roma dopo una sola stagione e torna al Porto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club giallorosso. “Il difensore spagnolo passa al club Portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni”, con i giallorosso ha disputato 13 partite realizzando una rete, esperienza dunque poco fortunata. Salvatore ...

Calciomercato - il punto : Fiorentina scatenata - ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet : ultime ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per ...

Accordo Lecce-Genoa per l'arrivo in Puglia, in prestito con diritto di riscatto, di Gianluca Lapadula. Fatta anche per lo svincolato Rossettini. Adesso ci siamo veramente: dopo due stagioni con più ombre che luci, Gianluca Lapadula è pronto a lasciare il Genoa per approdare al Lecce, deciso a puntare sull'ex centravanti del Milan per affrontare la nuova avventura in Serie A.L'affare, come rivelato nelle scorse ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...

Calciomercato - le ultime trattative : D’Alessandro alla Spal - il Verona su Verre - giallo Genoa : ultime trattative calde per quanto riguarda il Calciomercato. La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Vincent Laurini al Parma con cui ha firmato un contratto di tre anni. Il difensore francese classe 1989 ha vestito la maglia viola per due stagioni. Colpo di mercato della Spal che ha chiuso con l’Atalanta per l’arrivo di D’Alessandro, si tratta di un innesto molto importante per il reparto ...

Calciomercato Genoa - il nome per il centrocampo : occhi su Vada : Il Genoa si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione positiva, la squadra di Andreazzoli al lavoro per il ritiro austriaco di Neustift. tra le novità il bomber Pinamonti prelevato dall’Inter, l’esterno sinistro Barreca acquistato dal Monaco e l’attaccante Gumus, ex Galatasaray, non c’è Romero che effettuerà le visite mediche con la Juventus nella giornata di domani. Radu e ...

Il Genoa punta Marko Rog, rientrato al Napoli dal prestito al Siviglia: 18 milioni per i partenopei, più tiepido l'interesse della Fiorentina. L'esperienza in Spagna non è stata delle migliori: Marko Rog si aspettava maggiore spazio al Siviglia, dove il Napoli lo aveva spedito in prestito per sei mesi in modo da fargli ritrovare un minutaggio accettabile. Missione fallita.Il centrocampista croato ha fatto ritorno ...

Calciomercato - le ultime trattative : tris dell’Udinese - colpi di Samp e Genoa - la richiesta del Toro per Nkoulou : E’ iniziato il weekend ed il Calciomercato è sempre più nel vivo con importanti trattative nelle ultime ore. Finalmente entra nel vivo anche l’Udinese che si prepara a chiudere tre operazioni importanti, la prima riguarda l’arrivo dell’attaccante ex Palermo e svincolato NesTorovski, i dettagli anche la trattativa per il centrocampista Tokoz del Besiktas, manca solo l’annuncio per l’arrivo del difensore ...