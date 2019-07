Salvini alza di nuovo la posta | Aspettato troppo | pronti ad andare da soli

Salvini - Monti incalza Senaldi e ironizza : “Direttore - il suo fascino mi porta a parlare troppo”. Feltri su Twitter : “Ha preso per il c…” : Botta e risposta serrato a In Onda (La7) tra l’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, e il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, sulla figura di Matteo Salvini, sulle sue promesse non mantenute e sulla sorte del governo gialloverde. Senaldi afferma che, a causa dei continui dissapori tra Lega e M5s, il governo è destinato a soccombere. Monti punzecchia il giornalista, intravedendo un suo compiacimento nella fine ...

L'autonomia? A Natale (se va bene) Ma Salvini - sudista - non alza i toni : Altro che "ci siamo quasi", come ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Milano nei giorni scorsi il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Sull'autonomia regionale al Veneto, alla Lombardia e all’Emilia Romagna - per usare le... Segui su affaritaliani.it

Conte alza la voce con Salvini : comando io : Domenica era stata una nota di precisazione. Un comunicato che, dice oggi il premier Giuseppe Conte, era stato anticipato al vicepremier Matteo Salvini. Una gentilezza istituzionale che, però, non cambia la sostanza dei fatti. Mentre Salvini provava in tutti i modi ad allontanare da sé il fantasma d

Matteo Salvini "rimbalzato" dalla Von der Leyen. Nomine Ue - un secco no : stanno fregando la Lega? : Il candidato alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non incontrerà il gruppo Identità e Democrazia a cui appartiene la Lega né il suo presidente, l' eurodeputato Marco Zanni. Lunedì pomeriggio a Strasburgo von der Leyen incontrerà invece il gruppo del Partito Popolare Europeo. L

Salvini : "Ogni giorno un sottosegretario M5s si alza e la spara. Lavorassero..." : Lo sfogo nasce dopo un'intervista di Spadafora (M5s) in cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lo definisce esempio di "violenza verbale" nei confronti delle donne e di "sessismo".

Sulla questione migranti Salvini si sente solo e incalza Trenta e Tria : "Ragioneremo nelle prossime ore Sulla presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo. Domando ai vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza se la difesa dei confini è un diritto-dovere da parte delle istituzioni o no". È di fatto scontro tra Matteo Salvini e i titolari della Difesa, Elisabetta Trenta, e dell'Economia, Giovanni Tria, l'una responsabile della Difesa, quindi anche della Marina militare, e ...

Gli attacchi di Di Battista a Salvini rimbalzano su Di Maio : Lo chiama 'libricino', quasi a sminuirne la portata, ma lo brandisce come una clava, prima contro Matteo Salvini, poi - quasi di rimbalzo - contro il compagno di Movimento, Luigi Di Maio. Alessandro Di Battista continua a creare scompiglio alimentando le fiamme innescate proprio da alcune pagine di quel 'libricino' con dichiarazioni rilasciate ora qua, ora là, un po' ad assicurare che il governo reggerà e un po' a garantire che la sua ...

Salvini alza la posta : «Basta sangue all'Ue - anticipiamo la manovra». Conte preoccupato : Anticipare la manovra economica all'estate. Matteo Salvini rilancia la sua sfida all'Unione europea. E propone a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio di lavorare subito a quello «shock...

Conti Pubblici : Salvini - 'alzare Iva? dovranno passare sul mio corpo' : Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Se mi chiedono di dissanguare le imprese o di alzare l'Iva, dovranno[...]

Salvini incalza Tria : “Vuole fare il ministro? Deve tagliare le tasse” : «Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, signor padrone in un ufficio a Bruxelles. Tria è un nostro ministro che porterà avanti il programma di tutto il governo che nella prossima manovra economica avrà il taglio delle tasse come punto centrale. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio del...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Salvini : non farò parte di governo che alza tasse - se italiani lavorano pagano debito 2 volte : Roma – “Non faro’ parte di nessun governo che aumenta qualche tassa dall’Iva alla casa”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. Salvini: SE italiani lavorano IL debito LO RIpagano 2 volte “Superare la legge Fornero e’ il minimo, adesso dobbiamo investire in infrastrutture e taglio delle tasse. I soldi ci sono e se gli italiani ...