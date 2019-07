Il successo di FaceApp tra narcsismo e nausea Intervista a Paolo Crepet 

Fonte : agi

(Di domenica 21 luglio 2019) “Le app e i social hanno esasperato il nostro narcisismo. Vedersi da vecchi è una curiosità legittima, il narcisismo è un'inclinazione naturale. Ma lo è anche la, e prima o poi ci si stancherà di tutto questo”.Crepet, psichiatra e opinionista, spiega all'AGI il motivo deldi FaceApp, l'applicazione che modifica le foto aumentando l'età dei soggetti di qualche decennio. “Tutti desideriamo modificare in qualche modo la nostra immagine. Ma non è niente di nuovo. Era già un'esercizio che facevo 20 anni fa con i miei studenti. Allora avevamo dei Macintosh e con dei programmini chiedevo agli studenti di fare qualche esperimento sulla propria immagine. E già allora tutti modificavano la propria identità in qualche modo, anche quella sessuale. È una risposta automatica: quando vedi una tua foto vuoi modificarla in qualche modo, migliorare qualcosa, ed è questo il segreto ...

