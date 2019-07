Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019)ladellasulla pensione a 66di età, con 42die unmensile di 1.000 euro. E' su queste basi che si batterà il sindacato per la riforma delledal momento che le previsioni sullefuture, soprattutto su quelle delle giovani generazioni, vedranno requisiti disempre più al rialzo, in primo luogo dei contribuenti che non possano avvalersi di versamenti costanti durante la vita lavorativa. L'allarme della, dunque, non riguarda solo i lavoratori in prossimità della pensione, ma anche l'area grigia dei quarantenni di oggi che potrebbero dover attendere fino all'età di 73per uscire da lavoro.anticipate e pensione di vecchiaia: ultime notizie oggi sulle proposte di riforma Lo studio del sindacatosulleparte dall'analisi della carriera lavorativa dei contribuenti: chi ha avuto...

ComeDoveQuandoN : Pensioni, arriva la proposta Cgil: uscita a 66 anni, 42 di contributi e assegno di € 1.000 - IPlebeo : RT @18_mansi: @meb con voi l'italia cosa mi scusi? abbiamo perso più di 170 aziende fuori dall'italia abbiamo gente che cerca lavoro da ann… - 18_mansi : @meb con voi l'italia cosa mi scusi? abbiamo perso più di 170 aziende fuori dall'italia abbiamo gente che cerca lav… -