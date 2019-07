L' uomo che comprò la Luna stasera in prima tv su Sky

Buzz Aldrin - l’altro uomo sulla Luna : “L’allunaggio una bufala? I russi ci avrebbero smascherato subito” : Un uomo in un’ingombrante tuta bianca, sullo sfondo un terreno grigiastro pieno di buche e crateri. L’enorme casco che indossa mostra ciò che gli sta di fronte: la sua ombra, un’altra impacciata figura vestita di bianco e una strana struttura metallica. È il 21 luglio 1969, 50 anni fa, e questa scena racconta una delle foto più memorabili della storia. La persona ritratta nello scatto è Buzz Aldrin, mentre il riflesso sul casco è Neil ...

uomo ricchissimo finge di essere morto per scoprire cosa accadrebbe se lui non ci fosse più ma cosa scopre di sconvolgente va oltre quello che aveva immaginato : Un Uomo, miliardario russo immagina che alle sue spalle la moglie e i dipendenti della sua azienda gli stiano nascondendo qualcosa e allora finge un gravissimo incidente automobilistico e un coma irreversibile. L’idea che ha realizzato in grande, affitta un finto ospedale con finti medici che spiegano alla moglie che le condizioni del marito sono gravissime e, a quel punto, la moglie decide per non tenerlo in vita. scopre anche che ...

L’uomo che comprò la Luna - cast - trama e curiosità del film di Paolo Zucca : Uno dei piccoli gioielli dell’ultima stagione cinematografica, L’uomo che comprò la Luna, firmata nel 2018 dal regista Paolo Zucca al suo secondo lungometraggio. Il film è in onda sabato 20 luglio alle 21,15 su Sky Cinema Due, una scelta in linea con le celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna. L’uomo che comprò la Luna L’uomo che comprò la Luna, trama e cast Una coppia di agenti segreti italiani (interpretati ...

Lo strano caso di Freddy McConnell - l’uomo che ha partorito un figlio : Freddy McConnell, un uomo transessuale britannico, ha intrapreso una battaglia legale affinché possa essere registrato come padre e non come madre del bambino che ha dato alla luce. McConnell è nato donna ma si è poi sottoposta a una cura ormonale e a tutti gli interventi chirurgici necessari per diventare uomo. Ci è riuscito, ma ciò non gli ha impedito di rimanere incinta e partorire un figlio. Al momento di registrarlo all'anagrafe però sono ...

“Edison” - il film sull’uomo che illuminò il mondo : Dal 18 luglio arriva al cinema "Edison", film dedicato, come recita il sottotitolo, all'uomo che illuminò il mondo. Nei panni dell'inventore americano Benedict Cumberbatch, mentre Michael Shannon interpreta George Westinghouse, l'altro grande inventore dell'era industriale. Un film che riporta sul grande schermo l'epica battaglia tra i due geni per stabilire quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. ...

Catania - confermato l'ergastolo all'uomo che uccise la figlia per "punire" la moglie : Lavinia Greci La madre di Laura Russo, la 12enne accoltellata dal padre nel 2014, ha commentato la sentenza a "La Vita in Diretta Estate": "Nessuno mi ridarà mia figlia, ma giustizia è stata fatta" L'aveva accoltellata nel sonno per "punire" la moglie che non voleva tornare insieme a lui. È diventata definitiva la condanna all'ergastolo per Roberto Russo, l'uomo di 51 anni che, cinque anni fa, uccise la figlia Laura, di 12 anni, e ...

Un uomo ha trovato la foto della sua gamba amputata su un pacchetto di tabacco : Nonostante non avesse mai dato l'autorizzazione a usarla e non fosse stato amputato a causa del fumo ma di un'aggressione

Jack Aker - l’uomo che si è trovato al posto giusto al momento giusto : Gabriele Romagnoli sulla Repubblica racconta (anche in versione audio) la sua cosa bella di giovedì 18 luglio. E parla di un quasi sconosciuto Jack Aker, un giocatore di baseball che sarebbe già stato dimenticato sed non si fosse trovato al posto giusto al momento giusto. Ventinove anni, una carriera che scivolava via in una stagione nera per gli Yankees, Jack andò sulla collinetta del lanciatore alle 4 e 17 di un caldo pomeriggio di luglio. ...

L’uomo del giorno – Giacinto Facchetti - il ricordo della bandiera dell’Inter ed il ‘giallo’ Calciopoli : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e di statistiche ma soprattutto per i tifosi dell’Inter. Il 18 luglio 1942 viene ricordato per la nascita di Giacinto Facchetti per quello che è diventato da calciatore una bandiera dei nerazzurri., fu giocatore dal 1960 al 1978, ha conquistato nove trofei sia a livello nazionale che ...

Stefano De Martino : 'Belen Rodriguez donna che abbaglia'/ 'Ha bisogno di un uomo...' : Stefano De Martino, parole dolci per Belen Rodriguez: 'è una donna che abbaglia'. Sul ritorno di fiamma e il ritorno in tv aggiunge...

L'uomo scelto dal governo per vigilare su ponti e strade lamenta che "non lo fanno lavorare" : C'è una nuova grana dopo il crollo e ora il totale abbattimento del ponte Morandi: “Era stata annunciata come una rivoluzione copernicana, necessaria, urgente, voluta dal governo dopo il disastro di Genova. E invece, a sei mesi dal mio incarico, siamo ben lontani dall'averne realizzato anche solo una parte. Non ho un ufficio, non c'è un addetto... mi sembra di vivere in un equivoco”. Inizia così, con questo sfogo l'intervista al Corrriere della ...

Piero Angela : 'Che sciocchezza negare il primo sbarco dell'uomo sulla Luna' : Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico in Italia, ha ricordato con viva emozione il 20 luglio 1969, giorno in cui l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. Inoltre nel corso di un'intervista all'Agi ha colto l'occasione per affermare che i "negazionisti" in merito alle loro teorie sullo sbarco lunare dicono soltanto delle "sciocchezze", sfruttando l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto. Infine si è soffermato sul ...

Edison – L’uomo che illuminò il mondo trasforma i grandi inventori in startupper : https://www.youtube.com/watch?v=h3fvqfcV9xM La forzatura è chiara: inventori, ingegneri ed imprenditori di fine ‘800 sono raccontati come startupper e innovatori dell’era digitale. Per essere ancora più precisi, sono raccontati come il cinema ha iniziato a raccontare gli innovatori e i grandi imprenditori dell’era digitale con film come The Social Network o Jobs. E per evitare qualsiasi fraintendimento, per essere certi che fino all’ultimo ...

Astutillo Malgioglio - il portiere che scelse di essere un uomo prima che calciatore : Sul Fatto oggi in edicola Paolo Ziliani ci racconta la bellissima storia di Astutillo Malgioglio, il portiere che esordì a 10 anni in Serie A e a 21 anni aveva indossato tutte le maglie delle Nazionali giovanili. Ha giocato con Bologna, Brescia, Pistoiese, Roma, Lazio, Inter, Atalanta. Quasi mai titolare. Poi, a un certo punto, decise di essere prima un uomo, poi un calciatore. Più che rivedersi nelle immagini in tv, a Malgioglio piacevano i ...