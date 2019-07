Ibra | dalle parole ai fatti | tripletta e vittoria per lo svedese | con altra stoccata a

calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019)ai, come spesso ha abituato. Zlatanhimovic si carica quando gli lanciano la sfida. Dopo aver dichiarato di sentirsi come “una Ferrari in mezzo alle Fiat” e di essere più forte del rivela Carlos Vela, nella notte si è scatenato:nel 3-2 dei Los Angeles Galaxy nel derby contro il Los Angeles Fc.ha dato letteralmente spettacolo, firmando alla sua maniera il primo gol (quello dell’1-1 all’8′) dopo che proprio Vela su rigore aveva portato in vantaggio al 3 gli avversari: stop di petto, ‘sombrero’ ed esterno al volo di destro che infila i portiere Bingham. Il raddoppio arriva all’11’ del secondo tempo, con un gran colpo di testa, e al 25′ arriva anche il tris, con un gran sinistro che va a spegnersi nell’angolo basso alla sinistra del portiere. Inutile il gol, sempre di Vela, al ...

