Cinema a tutto volume senza disturbare i vicini? Con AUKEY e Bluedio è possibile

Tutto pronto per Nation Award Premio Cinema tografico delle Nazioni 13esima edizione : E’ Tutto pronto ormai per il 21 luglio al Teatro Antico di Taormina, dove verrà consegnato il Premio Cinematografico delle

Quentin Tarantino pensa al ritiro : 'Ho dato al Cinema tutto quello che avevo da dare' : Mentre sale l'attesa per la nuova pellicola diretta dal regista Quentin Tarantino, intitolata C’era una volta a... Hollywood, che sarà disponibile nelle sale statunitensi a partire dal prossimo 26 luglio e in Italia dal 19 settembre, il regista pensa al suo futuro e non esclude la possibilità di ritirarsi dal mondo del cinema dopo questo film. Nel corso di una recente intervista afferma di aver dato tanto al cinema, e non sembra sia affatto un ...