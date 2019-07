Tiroide | cosa provoca il tumore | le cause e tutti i sintomi più comuni | chi è a rischio e

Selenio per la Tiroide : a cosa serve e dove si trova : Il Selenio è un minerale molto importante per l’efficienza della ghiandola tiroide. In assenza di un adeguato apporto di Selenio, quest’ultima non sarebbe infatti in grado di sintetizzare gli ormoni T3 e T4. Secondo gli esperti di Humanitas, il fabbisogno di Selenio per una persona di età superiore ai 14 anni è pari a circa 55 microgrammi quotidiani. Il suddetto dosaggio sale a 60/70 nel caso delle donne in gravidanza. Nei nove mesi ...