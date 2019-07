Dramma in vacanza | morta la figlia 17enne dell’ex portiere del Chievo Codognola

Rovigo - vacanza finisce in Dramma : si tuffa per salvare la moglie - Loris muore annegato : La vittima è Loris Elberti, un quarantasettenne residente a Bovolone, nel Veronese, che era in vacanza con la molgie sulle coste di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. I due erano su un canotto quando è avvenuta la tragedia. Alla vista della signora in difficoltà, il 47enne si sarebbe tuffato per aiutarla ma non è riuscito più a riemergere.

Dramma di Arco : il piccolo Mario ucciso da un’auto in vacanza - era uscito dal cancello correndo : Ha scosso l’intera comunità di Arco, in Trentino, la tragedia del piccolo Mario, un bambino di poco meno di tre anni che giovedì sera è stato travolto e ucciso da un’auto. Il piccolo era arrivato dalla Germania con i genitori e i fratellini per fare visita a una zia e trascorrere un breve periodo di vacanza in Italia.

Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina : Dramma in vacanza - «è uscito mentre i genitori dormivano» : Tragedia in Grecia sull?isola di Kos, dove un bambino di quattro anni, in vacanza con la famiglia, è morto annegato nella piscina di un resort della Atlantic Holiday Village. La...