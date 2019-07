Conte | «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S | ira di Zaia  Salta

Autonomia regionale - sulla scuola vince il M5S. Conte : "Resta il nodo dei beni culturali" : Il vertice sull'Autonomia regionale che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sul nodo principale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su base regionale che avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo ...

Conte : «Non sto vivacchiando - al lavoro su autonomia e fisco». Salta assunzione regionale dei docenti : Vertice lampo a Palazzo Chigi sull'autonomia, nel corso del quale non è arrivata nessuna fumata bianca: tanto che lunedì ci sarà nu nuovo vertice ristretto per risolvere il...

Autonomia : Conte - in dirittura d’arrivo - ci siamo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sulle autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare” al testo. Oggi abbiamo “compiuto passi avanti, siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Cdm. Ho preso un impegno, sancito dal contratto ...

E sempre alta tensione tra Salvini e Di Maio. E Conte a lavoro su Autonomia : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sara' la crisi la parola passera' al Capo dello Stato, sara' lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento il Quirinale non avrebbe ...

Sanità e autonomia differenziata - De Luca dal premier Conte a Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Roma Palazzo Chigi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui temi della Sanità e dell'autonomia...

Autonomia - scontro tra Lega e M5S - Conte : 'Inaccettabile slabbrare il Paese' : La maggioranza sembra impegnata in una lite perenne: le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sono deflagrate ai tavoli del governo per le questioni delle autonomie e del decreto sicurezza bis. La Lega è infuriata su entrambi i fronti; i 5 stelle, invece, tengono testa agli attacchi e continuano a temporeggiare. Il Presidente del Consiglio prova a fare da mediatore, ma la sua posizione sulla questione Autonomia somiglia molto a quella grillina. ...

Autonomia : Conte - "nessuno strappo - troveremo una sintesi" : "Ci stiamo confrontando, non abbiamo ancora trovato una sintesi ma sono assolutamente fiducioso che anche su questo, sulla scuola, sul l'istruzione, la troveremo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine di un incontro privato con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durato circa un'ora, a palazzo Lombardia sulla riforma dell'Autonomia. I tempi per la sintesi? "Brevi, brevissimi" replica il ...

Autonomia - lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - Conte : no divario tra regioni : 15.48 "Ho posto alcuni paletti. Su quelli non si può transigere". Lo ha detto il premier Conte, in merito all'Autonomia. "Siamo già a 8 regioni. Non posso trasferire tutte le competenze richieste. Introdurremo meccanismi solidaristici, di coesione nazionale, territoriale,sociale per evitare che la Penisola si slabbri e si allarghi il divario tra regioni. Un progetto del genere sarebbe inaccettabile". La vicenda dei finanziamenti alla Lega? ...

Autonomia - via al vertice con Conte e i vicepremier. “Passi avanti - ma è quasi impossibile che si chiuda oggi” : Lo stop lo scorso 3 luglio, l’ottimismo prima di entrare a Palazzo Chigi e, raccontano fonti di governo, i primi “passi avanti” durante il faccia a faccia tra Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri competenti e alcuni tecnici dei dicasteri interessati. Tutti o quasi, insomma, perché la giornata è cruciale per sbloccare il dossier Autonomia regionale – i cui testi per la ministra Erika ...