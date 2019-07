“Ci andremo entro il decennio” | il sogno della Missione spaziale Apollo 11 che John

meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) “Scegliamo di andare sulla Lunala fine del decennio, e di compiere tutte le altre imprese, non perche’ siano facili, ma perche’ sono difficili“. Quando il presidente degli Stati UnitiFitzgerald Kennedy pronuncio’ queste parole, il 12 settembre 1962, durante un discorso alla Rice University, in Texas, molti restarono incantati. Il mondo era diviso in due blocchi contrapposti, l’America era frustrata dallo strapotere dell’Unione Sovietica nello spazio. Nel ’57 i sovietici avevano mandato n orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik, e nel ’61 il primo uomo, Jurij Gagarin. A cavallo delle due imprese, gli Stati Uniti erano corsi ai ripari, creando la Nasa, l’enteamericano, ma la sfida sembrava impossibile. Fino a quel giorno. L’esplorazione dello spazio, fu il messaggio di Kennedy, avrebbe ...

