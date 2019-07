Basket | Eurolega 2019-2020 | il calendario e le date delle partite dell’Olimpia Milano Il

Calendario Eurolega Basket 2019-2020 : tutte le date e il programma di regular season - playoff e Final Four : Sarà una stagione più lunga del solito, quella dell’Eurolega 2019-2020, la quarta che si gioca con la formula del girone unico prima dei quarti di Finale e delle Final Four. Con l’aggiunta di ASVEL Villeurbanne e Zenit San Pietroburgo salgono a 18 le partecipanti al massimo torneo continentale per club, che nella scorsa stagione è stato vinto dal CSKA Mosca in Finale sull’Anadolu Efes Istanbul. L’Olimpia Milano si è ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : rilasciato il calendario. Milano inizia a Monaco - Anadolu Efes-CSKA Mosca si replica a dicembre : E’ stato rilasciato poco fa l’intero calendario dell’edizione 2019-2020 di Eurolega, che quest’anno vivrà un allargamento a 18 squadre e la disputa delle Final Four a Colonia, in Germania. L’esordio dell’Olimpia Milano del nuovo corso di Ettore Messina sarà in trasferta, a Monaco, il 3 ottobre, mentre l’esordio in casa si terrà l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas. Tornerà quasi subito nel nostro ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio direttamente qualificata alla fase a gironi - Venezia al preliminare : La FIBA ha confermato ufficialmente questo pomeriggio l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla EuroLeague Women 2019-2020. Le 19 formazioni che hanno fatto richiesta di accedere alla massima competizione continentale di Basket femminile sono state suddivise in due gruppi: le prime 13 hanno assicurato di diritto la presenza nella fase a gironi, mentre le altre 6 dovranno superare un turno preliminare dal quale uscirà il nome delle ...

Basket : a Colonia la Final Four di Eurolega nel 2020 : Annuncio a sorpresa di poco fa da parte dell’Eurolega: la Final Four 2020 si terrà in Germania, alla Lanxess Arena di Colonia. Per la seconda volta questa città ospiterà una Finale della massima competizione europea: l’aveva già fatto nel 1982, con una formula diversa, un differente nome (Coppa dei Campioni), un’altra arena (la Sporthalle) e il successo dell’allora Squibb Cantù sul Maccabi Tel Aviv. La Lanxess Arena, già ...

Basket - Eurolega 2020-2021 : definiti i criteri di ammissione - 2 posti per l’Eurocup e 3 wild card : Sono state approvate le nuove regole per la partecipazione all’Eurolega di Basket a partire dalla stagione 2020-2021. Oggi si sono riuniti i membri del Board di Eca e hanno definito i criteri per l’ammissione alla massima competizione continentale, l’obiettivo è quello di aumentare la possibilità dei club di iscriversi al torneo indipendentemente dal campionato nazionale in cui militano. Dall’Eurocup entreranno la squadra ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...