Roma | in fiamme un appartamento a via Condotti | paura nel cuore del centro storico

Roma - appartamento in fiamme : un morto e due feriti : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incendio nel quartiere Tufello a Roma. Poco prima delle 20 le squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Monte Massimo, all’incrocio di via delle Isole Curzolane, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di cinque piani che è stato evacuato. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo ...

Roma - barricate date alle fiamme e oggetti contro i poliziotti : tensioni durante lo sgombero in via Cardinal Capranica : Forze dell'ordine e blindati all'istituto agrario occupato da 340 persone. Un gruppo di occupanti sale sul tetto poi ridiscende. Alcune famiglie con bambini lasciano lo stabile. Corteo blocca piazza Clemente XI

Roma - esplode bus della linea 671 : panico sull'Appia - l'autista ha provato a spegnere le fiamme : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Le ultime sul caso Savoini e il nuovo bus in fiamme a Roma : Salvini vorrebbe far credere che ai tavoli ufficiali dei vertici con Putin ci si può imbucare, cosa che sostiene aver fatto il suo amico Savoini. Ora, questa versione insaputista, se ci passate il neologismo, è offensiva per l'intelligenza di chi dovrebbe crederci ed è dannosa per la reputazione leg

Autobus in fiamme a Roma : esplosioni e fumo nero a piazza Cantù. FOTO : Autobus in fiamme a Roma: esplosioni e fumo nero a piazza Cantù. FOTO L'incidente non avrebbe fatto registrare feriti. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Gruppo Appio della Polizia Locale e i vigili del fuoco. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma - incendio Magliana : 4 capannoni in fiamme/ Video - enorme nube nera Eur-Ostiense : Roma, incendio alla Magliana: enorme nube nera su Eur e Ostiense, il Video. Brucia un deposito di pneumatici: a fuoco 4 capannoni, 5 le squadre dei pompieri

Un altro autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus è andato a fuoco martedì sera a Roma, su viale Togliatti. Il sesto da inizio anno. Secondo quanto riportava il Messaggero a metà marzo scorso – citando “documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo” – fino a quello di oggi

Grande caldo su Roma : diversi incendi nella capitale - fiamme anche vicino abitazioni : diversi roghi stanno interessando Roma in queste ore. Sono tre gli incendi divampati nell'area periferica (sud est) della capitale: all'Anagnina,?a?Centocelle?ed a?Salone. Dense colonne di fumo...

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Veicolo in fiamme sul GRA : traffico congestionato in uscita Roma Sud : Roma – Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, dalla Diramazione Roma sud all’allacciamento con la A24, a causa di un Veicolo in fiamme. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Veicolo in fiamme sul GRA: traffico congestionato in uscita Roma Sud proviene da RomaDailyNews.

Roma - bus in fiamme nella notte : un uomo ripreso dalla telecamere Atac appicca il fuoco e fugge : L'azienda di trasporti Romana in una nota conferma: "Un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento di Magliana, in via Candoni"

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

Roma - due bus in fiamme : nessun ferito. FOTO : Roma, due bus in fiamme: nessun ferito. FOTO Sul primo l'incendio è divampato nella notte mentre si trovava nella rimessa di via Candoni. Per Atac è stato un uomo ad appicare le fiamme. Il secondo caso in mattinata in via Carmelo Bene, una vettura in servizio della linea 80 Parole chiave: ...