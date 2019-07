L' ultimo saluto a Camilleri | folla silenziosa per i funerali a Roma

L’ultimo saluto a Deborah - uccisa dall’ex al karaoke : tanta commozione ai funerali : Chiesa gremita e grande commozione a Biestro, frazione del comune di Pallare nell'entroterra di Savona, per l'ultimo saluto a Deborah Ballesio, la 39enne uccisa lo scorso sabato a colpi di pistola dall'ex marito Domenico Massari, in un locale di Savona.Continua a leggere

Addio Giovanni - Leo - Eleonora e Riccardo. Stadio gremito per l'ultimo saluto ai ragazzi scomparsi a Jesolo. le lacrime di sorelle e amici Foto Video : MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavanoi...

Andrea Camilleri : oggi l’ultimo saluto al papà di Montalbano : oggi i funerali in forma privatissima di Andrea Camilleri, mentre alle 15 ci sarà l'ultimo saluto pubblico al Cimitero Acattolico di Testaccio, nella Capitale. Intanto arrivano da ogni parte del mondo messaggi di cordoglio per l'inventore del commissario Montalbano e dai suoi colleghi scrittori.Continua a leggere

Scicli - ultimo saluto a Martina Aprile : Scicli oggi pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a Martina Aprile, la giovane mamma di 24 anni travolta e uccisa da un’auto in viale della Pace

Vittoria - ultimo saluto a Simone : presenti anche Di Maio e Musumeci : anche per Simone una grande folla ha voluto essere presente all'ultimo saluto, oggi pomeriggio a Vittoria. Quasi un funerale di Stato

