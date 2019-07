repubblica

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si potrà chiedere direttamente ai consolati intanto a Milano se ne riparla a settembre, a Roma ci vogliono 4, a Torino 3

misiagentiles : RT @repubblica: La beffa della Carta di identità elettronica: in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'estero [… - CarmelinaCarmi : RT @repubblica: La beffa della Carta di identità elettronica: in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'estero [… - repubblica : La beffa della Carta di identità elettronica: in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'… -