Il modello Riace di Lucano | false prestazioni per gonfiare i finanziamenti

(Di giovedì 18 luglio 2019) Michel Dessì Nelle intercettazioni e nelle carte dell'inchiesta il modo con cui il sindaco otteneva piùper l'accoglienza Al’accoglienza era un vero “business”. Il “”, divenuto famoso nel mondo, andava mantenuto. Certo, non era facile farlo, soprattutto perché i soldi destinati agli immigrati, i famosi 35 euro al giorno, come riportato dagli investigatori, venivano utilizzati per concerti, feste, manifestazioni e pranzi.e i suoi avevano bisogno di soldi. Molti soldi. I migranti protestavano e, la tensione nel piccolo comune calabrese, cresceva giorno dopo giorno. Liti, proteste, scioperi. Gli immigrati si facevano sentire la loro voce enon poteva fare finta di nulla. Tutti, compreso Papa Francesco, lo avevano lodato, incensato, celebrato. “Mimì”, il bronzo difamoso nel mondo, non poteva tornare indietro. Il “” doveva ...

