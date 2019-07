EMUI 9 1 da luglio su 10 dispositivi Honor | la selezione ufficiale al completo

Almeno tre nuovi smartphone Huawei con EMUI 9.1 entro agosto : lista aggiornata il 15 luglio : Giungono ulteriori novità oggi 15 luglio per quanto riguarda gli smartphone Huawei che a breve termine cominceranno a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1, Almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Dopo l'ultimo punto della situazione condiviso su queste pagine a proposito di un device come Huawei Mate 10 Pro, secondo quanto riportato pochi giorni fa, occorre tornare sull'argomento se pensiamo al fatto che il produttore ...

Nessuna chiusura preventiva per EMUI 10 su Huawei P20 Lite : risposta ufficiale oggi 8 luglio : Sono interessanti le novità che emergono oggi 8 luglio per i tantissimi utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite, in riferimento allo sviluppo software dello smartphone. In particolare, se da un lato in tanti parlano ancora di EMUI 9.1, a maggior ragione dopo che l'aggiornamento qualche problemino qui e lì pare averlo portato (soprattutto per quanto riguarda la questione temperatura, come avrete notato dal ...

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

Dal 5 luglio EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro - tutti gli smartphone pronti all’aggiornamento entro fine mese : Inizio di luglio rovente per l'aggiornamento EMUI 9.1 appena rilasciato su Huawei P20 e P20 Pro. I top di gamma del 2018 hanno cominciato a ricevere proprio la nuova interfaccia del produttore asiatico in queste ore ma ben presto lo stesso passaggio toccherà ad un gran numero di altri device. Lo ricordiamo, EMUI 9.1 ha iniziato a fare la sua comparsa sulla serie Huawei Mate 20 e con un vero e proprio doppio salto mortale su un device di ...

Tocca a Huawei Mate 20 Lite TIM dal 4 luglio : EMUI 9 è finalmente realtà : Arrivano oggi 4 luglio alcune notizie molto interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei Mate 20 Lite TIM. A distanza di circa due settimane dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9 per i modelli no brand, infatti, è possibile annunciare l'avvio della distribuzione del pacchetto software in questione anche per chi ha deciso di puntare su un device brandizzato. Proviamo dunque ad analizzare le informazioni disponibili fino a ...