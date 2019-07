Astrid Ericsson | la sexy svedese con una passione | l' Inter

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Marco Gentileè una ex calciatrice e fotomodella, classe '94, che vive a Milano da tempo. Le sue passioni sono l', il footvolley e i social L', come tanti altri grandi club in Italia, in Europa e nel mondo, ha tantissimi tifosi e appassionati al suo seguito. Il club nerazzurro, però, ne ha una davvero particolare e sfegatata: lafotomodella. L 25enne vive a Milano e ha anche un passato come calciatrice, in patria infatti giocava per la squadra femminile dell’Hammarby DIF., nel 2015, si è anche laureata alla Chalmers University of Technology in ingegneria, parla correttamente italiano, spagnolo e inglese ed ha una sorella minore che si chiama Louise In passato,è stata accostata all'influencere Alex Belli ma al momento pare sia single. La bellagioca anche a footvollery e nel 2017 si è ...

