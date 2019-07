Zingaretti | bisogna tutelare diritto a casa e legalità | altrimenti è disastro

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – “Ci sono due principi da tenere insieme quando si parla di case: quello della legalita’, che prevede una tutela dei proprietari degli immobili delle case occupate, e ilalla. È necessario portare avanti politiche che mettano al centro questi due diritti e che li facciano stare insiemee’ un”. Lo ha detto Nicola, presidente della Regione Lazio, durante la consegna dei primi 4 appartamenti del quarto piano del serpentone di Corviale. “I nostri investimenti di oltre 60 milioni per Roma sullavanno in questa direzione- ha aggiunto il presidente- Quello di Corviale e’ il piu’ importante risanamento di una periferia degli ultimi anni. Parliamo di piu’ di 22 milioni per cambiare il volto di questo palazzo, portando qualita’ abitativa e servizi”, conclude. L'articolo ...

