Terremoti California | scossa avvertita a San Francisco DATI

Terremoti in California - Trump : al lavoro su finanziamenti d’emergenza : Il presidente Trump ha reso noto che la Casa Bianca sta lavorando a finanziamenti di emergenza a favore della California , delle aree colpite dai Terremoti . Trump ha spiegato su Twitter aver eparlato della questione con il leader dei Repubblicani e presidente della camera, Kevin McCarthy e con il governatore Gavin Newsom. “Lavoriamo tutti assieme“, ha scritto Trump . L'articolo Terremoti in California , Trump : al lavoro su finanziamenti ...

Terremoto California - l’esperto : “possibili nuove scosse - è stato tra i Terremoti più forti degli ultimi 20 anni” : La possibilità che si verifichino nuove scosse di Terremoto in California, dopo le due degli ultimi giorni, c’è ma si tratta solo di una previsione probabilistica e non deterministica, e al momento non ci sono i parametri che dimostrino che questo stia per accadere. E’ quanto precisato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che commentando quanto accaduto in California spiega che la paura del “Big One” deve essere ...