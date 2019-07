Temptation Island | Katia e Sabrina criticate da Barbara De Santi

lanostratv

(Di mercoledì 17 luglio 2019)di2019 nel mirino diDeIn queste prime quattro puntate della sesta edizione diFanelli eMartinengo hanno fatto molto discutere i numerosi spettatori a casa per via di alcuni atteggiamenti avuti nei confronti dei rispettivi fidanzati. E anche la dama del Trono Over di Uomini e Donne,Deha espresso un parere negativo sulle due protagoniste del reality show più piccante della stagione estiva condotto da Filippo Bisciglia. Cosa ha detto quest’ultima? La donna, sempre con la sua proverbiale schiettezza, ha dichiarato su instagram: “Quando parlano queste due tra loro mi sembra di vedere un muto che parla a un sordo…Mah…” InsommaDepare davvero non apprezzaredi6. Nelle prossime puntate potrebbe cambiare idea su ...

