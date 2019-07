Scaletta e orari per il concerto dei Subsonica a Rock in Roma in diretta su Rai Radio2

optimaitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ildeialinsarà trasmesso insu Raicon il commento di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il live si inserisce nel lungo calendario di eventi estivi che hanno concepito per il supporto di 8, il nuovo album di inediti che hanno rilasciato a seguito della reunion. L'apertura dei cancelli per lo spettacolo all'Ippodromo Delle Capannelle è previsto per le 19,30, mentre l'inizio deldeiè fissato per le 21,45. I biglietti per assistere al live sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Lasarà quella che hanno già portato sul palco del tour che hanno avviato qualche settimana fa e nel quale hanno incluso anche i festeggiamenti per l'anniversario di Microchip Emozionale, storico album della band di Samuelno e i suoi. Il gruppo torinese ha segnato il proprio ritorno sulle ...

OptiMagazine : Scaletta e orari per il concerto dei @Subsonica a #RockinRoma in diretta su Rai Radio2 - LauraPausiniPy : RT @Laura4uOfficial: Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Torino: orari, scaletta, biglietti e come arrivare - torino_today : Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Torino: orari, scaletta, biglietti e come arrivare -… -