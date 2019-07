Juventus | il punto sulle cessioni | diversi a rischio | su tutti Higuain e Kean RUMORS

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

Calciomercato Juventus - ultime notizie : il punto al raduno bianconero : Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto al raduno bianconero La prossima stagione, ricca di aspettative, è ormai alle porte. La Serie A 2019/20 avrà il suo inizio il 24 Agosto 2019, mentre il sorteggio del calendario è fissato per fine mese (29 o 30 Luglio 2019). Insieme al campionato di casa partiranno, più avanti, anche gli impegni europei. Siamo quindi entrati nella settimana in cui la maggior parte delle squadre si raduna, ci ...

Juventus - si lavora anche per far crescere la società dal punto di vista finanziario : Nelle ultime settimane si è parlato molto del bilancio della Juventus e si sono analizzati i ricavi e i debiti. La situazione finanziaria del club bianconero non sarebbe preoccupante visto che la società si sta muovendo da tempo per tenere i conti in ordine. La Juve ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e Paratici è riuscito a fare delle ottime plusvalenze che nel calcio moderno sono davvero fondamentali. Inoltre, i ricavi della Juve avrebbero ...

Calciomercato Juventus - il punto tra entrate e uscite. Nel frattempo Sarri incontra CR7 : Calciomercato Juventus – Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, l’incontro con la stella della squadra. Il nuovo allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato Cristiano Ronaldo, in Costa Azzurra. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, si è confrontato con il neo tecnico bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva ...

Mercato Juventus - da Cancelo a De Ligt : il punto sulla nuova difesa di Sarri : Mercato Juventus – In casa Juventus è iniziata la nuova era targata Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è pronto per l’avventura in bianconero e, come fatto con gli azzurri, vorrà puntare anche su una grande solidità difensiva oltre ad un super attacco. A partire dal rilancio di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli proprio […] More