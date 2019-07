Elodie in bikini manda in delirio i fan

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La cantantesu Instagram ha postato una foto che la ritrae in costume mentre si trova a bordo piscina raccogliendo così moltissimi like e commenti da parte dei suoi fan e amici del panorama musicale. Follower impazziti per la cantanteDi Patrizi. Conosciuta dal pubblico col nome diè nata a Roma il 3 maggio del 1990, infatti sul suo profilo Instagram conta più di un milione di follower. Giovanissima,si fa apprezzare dai suoi fan dopo che si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici in onda su Canale 5, vincendo poi il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5 - Amici alla radio.Nello stesso periodo, la giovane cantante 29enne ha debuttato col suo primo album ‘Un’altra vita’ nel 2016 e ‘Tutta colpa mia’ nel 2017. Oggi la sua voce è tra le più amate e ascoltate in radio, grazie anche al tormentone cantata con i The Kolors dal titolo 'Pensare male’ e per 'Margarita' in duetto con Marracash che secondo quanto riportato dal settimanale Chi i due starebbero insieme. In realtà,è stata paparazzata col nuovo compagno ad un incontro di boxe e lo scatto tra l’altro è subito sbalzato in rete da un blog all’altro.