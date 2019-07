Cause e rimedi dell’abbassamento di voce

Perdita del pelo nel cane : Cause e rimedi : Perdita del pelo del cane: subito ci si domanda se si tratta di problemi di alopecia, localizzati, oppure della semplice muta. Non c’è una Perdita del pelo nel cane standard, ci sono cani che ne perdono molto, come i pastori tedeschi, regolarmente, tutto l’anno, e altri loro colleghi che non lo perdono neanche a pagarglielo, a peso: i barboncini. (altro…) The post Perdita del pelo nel cane: cause e rimedi appeared first on ...

Carenza di potassio e magnesio : sintomi - segnali - Cause e conseguenze - cosa mangiare per rimediare alla mancanza : La Carenza di magnesio e potassio può determinare precisi sintomi e tante conseguenze per il nostro organismo: scopriamo i segnali più comuni e come rimediare (cosa mangiare ad esempio) in caso di mancanza di questi due minerali fondamentali. cosa sono magnesio e potassio magnesio e potassio vengono spesso associati all’interno dei vari supplementi alimentari a causa della loro stretta correlazione biologica. Il magnesio è un cofattore ...

Ingrassare velocemente - perdere peso con difficoltà - intestino pigro : i sintomi del metabolismo lento - Cause e rimedi : Il metabolismo può influire sulla nostra vita con determinati sintomi, come ad esempio la tendenza a Ingrassare o a perdere peso con difficoltà, affaticamento, pressione bassa, intestino pigro, sudorazione eccessiva. I sintomi del metabolismo lento sono piuttosto riconoscibili, ad esempio quando si ingrassa nonostante la dieta e ci si sente molto stanchi: in questi casi il metabolismo potrebbe essere “inceppato“. Cosa si intende ...

Infarto intestinale : Cause - sintomi e rimedi : Quando l’afflusso di sangue all’intestino si interrompe può avvenire l’Infarto intestinale, un evento raro e poco conosciuto, che spesso richiede un intervento chirurgico per essere risolto. Scopri cos’è l’Infarto intestinale, quali sono i sintomi e come lo si può curare. Infarto intestinale: che cos’è? L’intestino, a causa delle sue molteplici funzionalità, è percorso da numerosi vasi sanguigni che hanno il compito di trasportare sia il sangue ...

Crampi : Cause - sintomi e rimedi : I Crampi alle gambe sono delle contrazioni muscolari involontarie o veri e propri spasmi. Quelli più comuni sono quelli che si presentano dopo un’intensa attività fisica. Se ti capita di avere dei Crampi al polpaccio o Crampi ai piedi, tra i più frequenti nelle ore notturne, non preoccuparti, ci sono molti modi per farli passare e spesso si tratta di disturbi che non hanno cause preoccupanti, fatta eccezione per casi rari dove possono essere ...

Tutte le Cause e i rimedi naturali per curare la tachicardia : La tachicardia è un disturbo piuttosto comune che probabilmente ti è già capitato di provare. Non sempre si presenta con le stesse modalità e può essere avvertita in punti diversi del nostro corpo: quello che non varia mai è il senso di fastidio e di disagio che si associa ad essa. La tachicardia è un tipo di aritmia cardiaca che fa provare un senso di angoscia e può essere davvero fastidiosa. Scopri quali sono le cause più frequenti della ...

Gonfiore ai piedi : Cause e rimedi : Gonfiore ai piedi: cause e rimedi per alleviare senso di stanchezza, pesantezza e per risolvere completamente il problema. (altro…) The post Gonfiore ai piedi: cause e rimedi appeared first on Idee Green.

Cause principali della cellulite e rimedi più efficaci : La cellulite viene spesso considerata la peggiore nemica delle donne, ma di che cosa si tratta nello specifico? È una degenerazione progressiva del tessuto sottocutaneo che si evidenzia all’esterno con il tipico aspetto della pelle “a buccia d’arancia”. Secondo alcune ricerche mediche, 9 donne su 10 vengono colpite da questo inestetismo della pelle, spesso causato da squilibri ormonali, dalla ritenzione idrica e da altri ...

Sintomi e Cause della cistite - un disturbo intimo molto diffuso : info su rimedi - cure e opzioni di trattamento : La cistite è un disturbo intimo molto diffuso ma ancora poco noto alle donne del nostro Paese. La metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta come cause principali che ne ...