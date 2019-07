Sara Affi Fella è incinta? Quel bacio sulla pancia del fidanzato Fedato

(Di martedì 16 luglio 2019) Il web ha iniziato a mormorare:? La foto che ha postato e che ritrae ilFrancescoche le bacia laha insospettito più di qualcuno ma, alla fine, lei ha smentito il gossip. C’è una foto pubblicata danelle Instagram story che sta facendo mormorare il web. Il motivo? Ilche le dà ilFrancescofarebbe pensare ad una gravidanza.La ex tronista di Uomini e Donne, che è finita al centro di uno scandalo a conclusione del suo percorso nel dating show di Canale 5, è sparita per un lungo periodo durante il quale ha deciso di farsi seguire da specialisti per superare i problemi nati dopo quanto successo alla fine del programma di Maria De Filippi., quindi, è tornata sui social quando si è sentita pronta e ha voltato pagina insieme ad un nuovo, Francesco

È accanto a lui che la giovane campana ha ritrovato il sorriso e, ogni giorno, condivide con i fan la felicità di una nuova vita di coppia. Grazie all'intervento nella sua vita del calciatore, Sara ha raccontato di aver compreso appieno i suoi errori ed essere tornata a vivere con spensieratezza e serenità, così come un tempo. Ma la vita della Affi Fella potrebbe, secondo qualcuno, stare per prendere una piega inaspettata.Nelle ultime ore, la ragazza ha pubblicato uno scatto che ritrae il fidanzato mentre le bacia la pancia. Un gesto tenero che ha portato molti a pensare che Sara possa essere incinta. Lei e Francesco Fedato stanno insieme da alcuni mesi e, almeno fino a poco tempo fa, la ragazza non aveva manifestato in alcun modo l’intenzione di diventare mamma a breve. Che quella foto postata con leggerezza sui social sia solo la dimostrazione di un momento di romanticismo vissuto col fidanzato o un indizio che lascia intendere che la ex tronista sia in dolce attesa? Dopo poche ore, tuttavia, è giunta la smentita di Sara Affi Fella: "Arrivo al dunque: non sono incinta, il mio fidanzato mi stava coccolando perché ieri sono stata poco bene".