Raidue sospende Streghe e lo rimanda a settembre; Blood & Treasure in seconda serata

(Di martedì 16 luglio 2019) Il potere del Trio su, questa volte, non è bastato. Stiamo parlando di, ovvero il reboot della popolare serie tv trasmesso negli anni Duemila proprio da, che non è riuscita a conquistare il pubblico tanto quanto lo show originale.Chi si è sintonizzato per vedere i nuovi episodi, domenica scorsa, si sarà accorto che al posto delle tre giovani protagoniste alle prese con demoni e sortilegi c'erano i soliti noti agenti di Ncis. Cosa è successo? Semplicemente il reboot, al suo esordio domenica 7 luglio, non ha raggiunto numeri soddisfacenti per mantenere la collocazione della prima, seppur estiva.e loinpubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2019 20:53.

