Ragusa | giovane madre investita a Cava d' Aliga | arrestato un 34enne

(Di martedì 16 luglio 2019) La città di Scicli, e l'intera provincia di, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto inC. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in quanto guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per Martina non c'è stato niente da fare: quando l'auto l'ha colpita di fatto è morta sul colpo. Sull'automobilista adesso pende l'accusa, gravissima, di omicidio stradale. Era uscita per buttare la spazzatura La vittima ieri notte aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante did', che si trova proprio sulla strada provinciale che collega la frazione del comune ...

