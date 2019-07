Cambiamenti climatici | è giusto fare figli con questa minaccia?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Mentre l’Istat certifica la débacle demografica del nostro paese, cui solo l’immigrazione in parte dà risposta, per le giovani donne italiane c’è un altro dubbio che si pone nella scelta, già difficile, dio meno uno. Come se non bastasse il lavoro precario e sottopagato, come se non bastassero la carenza di asili e l’instabilità dei rapporti, molte di loro ora hanno una nuova, grandissima paura: mettere al mondo uno in un mondo dal clima devastato, che sarà sempre più caldo, sempre più arido, dove ci saranno massicce migrazioni e dove la vita sarà certamente più dura. O come minimo, più complessa. Istat, record negativo delle nascite: “Un calo demografico che non si vedeva da un secolo”. Unico argine il saldo migratorio Ammetto chepaura da qualche tempo, cioè da quando ho iniziato ...

