Brindisi | archeologi tedeschi a Torre Guaceto cercano reperti collegabili a Disco di Nebra

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Quella che arriva da, e precisamente dall'area marina protetta di, situata a nord del comune capoluogo, nel territorio di Carovigno, è una notizia che sicuramente farà piacere ai numerosi appassionati dia. Infatti, secondo quanto riportato daReport, un gruppo didella Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt di Halle, questa mattina è giunto nei pressi dell'area naturalistica con l'intento di ricercarecicon il famosodi. Per i non addetti ai lavori, si tratta di un oggetto particolarmente prezioso risalente all'età del bronzo, quindi ad oltre 2000 anni fa. Attualmente è custodito presso il museo di Halle, in Sassonia. Il reperto viene considerato la più antica rappresentazione della volta celeste, e venne trovato da alcuni saccheggiatori di tombe tra i boschi del ...