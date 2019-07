Beni confiscati | Salvini | “Critiche al decreto sicurezza per la vendita ai privati?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il Ministro dell’Interno Matteoè arrivato a Genova martedì mattina per annunciare l’acquisizione da parte del Comune di Genova e il successivo affidamento ad associazioni no profit di 42 dei 115 localialla criminalità organizzata nel capoluogo ligure e fermi da anni tra rischio crolli, affitti non pagati ai condomini e presenza di attività illecite al loro interno. Genova, 113 immobiliabbandonati dallo Stato. “Alcuni rischiano di crollare. Altri sono occupati da prostitute” Un primo passo reso possibile dal pressing del Cantiere per la Legalità Responsabile, che in questi anni non ha mai smesso di fare pressioni sulle istituzioni sul riutilizzo a uso sociale dei locali, ma anche dello sforzo profuso in questi mesi dall’Assessore comunale Pietro Piciocchi e ...

