Basket | Mondiali 2019 | le Filippine diramano la prima lista di convocati Presenti sia

Mondiali Basket 2019 – Team USA - Anthony Davis non ci sarà : i Lakers sono la priorità : Anthony Davis non sarà presente ai Mondiali di Basket 2019 con il Team USA: la priorità è preparare al meglio la stagione con i Los Angeles Lakers I Mondiali di Bakset 2019 perdono un altro grande protagonista. Anthony Davis, stando a quanto riportato da ESPN, non prenderà parte alla spedizione cinese con il favoritissimo Team USA. Il ‘Moniciglio’ lavorerà al meglio durante la pausa estiva per farsi trovare pronto per la nuova stagione ...

Mondiali Basket 2019 – Ben Simmons non farà parte dell’Australia : il playmaker dei Sixers lavorerà in vista della stagione NBA : Ben Simmons non prenderà parte ai Mondiali di Basket 2019 con l’Australia: il playmaker dei Sixers continuerà a lavorare sul suo gioco in vista della nuova stagione NBA L’Australia perde un tassello importante in vista dei prossimi Mondiali di Basket 2019. Gli aussie dovranno fare a meno di Ben Simmons, talentuoso playmaker in forza ai Philadelphia 76ers che, secondo Adrian Wojnarowski, è pronto a rendere ufficiale il suo forfait dalla ...

Basket - Mondiali 2019 : Anthony Davis non disputerà la rassegna iridata : Come dichiarato dal suo agente Rich Paul a Yahoo! Sports, Anthony Davis non scenderà in campo con la maglia di Team USA ai Mondiali di Cina 2019. Il ventiseienne di recentissimo approdo ai Los Angeles Lakers, dove farà squadra, tra gli altri, con LeBron James, utilizzerà quest’estate per ritrovare la forma perduta in questa stagione, nella quale tra infortuni e richiesta ai New Orleans Pelicans di essere ceduto non si è trovato esattamente ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti sul trono iridato - Mali orgoglioso ma sconfitto : Dopo lo smacco di due anni fa, subito dal Canada di RJ Barrett in semifinale, gli Stati Uniti tornano sul tetto del mondo Under 19, conquistando il titolo iridato di categoria per la sesta volta. A soccombere in finale è il Mali con il punteggio di 93-79, che però è decisamente poco veritiero per quanto si è visto nel corso del match. Migliori realizzatori sono da una parte Cade Cunningham con 21 punti, dall’altra dall’altra Abdoul ...

Basket - Mondiali 2019 : Gallinari e Melli - Cina a rischio? Thunder e Pelicans non apprezzano l’idea : L’ultima serie di movimenti di mercato in NBA potrebbe aver messo a soqquadro un certo numero di piani dei giocatori coinvolti per l’estate in corso. In chiave italiana, i riflettori sono puntati su Danilo Gallinari e Nicolò Melli, l’uno scambiato dai Los Angeles Clippers destinazione Oklahoma City Thunder, l’altro firmatario di un biennale con i New Orleans Pelicans. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera a ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti in finale contro l’incredibile cavalcata del Mali : Sarà tra Stati Uniti e Mali la finale dei Mondiali di Basket Under 19, che si stanno concludendo in Grecia, a Candia (il nome italiano di Heraklion). Se la formazione americana era largamente attesa all’appuntamento, quella Maliana è senza dubbio la più sorprendente in assoluto: mai, a nessun livello, una Nazionale africana era mai arrivata a giocarsi un titolo mondiale a qualunque livello maschile o femminile. La formazione americana, ...

Mondiali Basket 2019 – La Grecia punta tutto sugli… Antetokounmpo : convocati tutti e 3 i fratelli : Una Grecia targata Antetokunmpo: per la prima volta Giannis in campo con i suoi due fratelli con la maglia della Nazionale greca Pochi giorni fa Giannis Antetokunmpo ha annunciato che vestirà la maglia della sua Grecia ai prossimi Mondiali di Basket, in programma a settembre in Cina. Il ct greco, Thanasis Skourtopoulos, ha deciso di puntare su una squadra targata Antetokounmpo: insieme all’mvp NBA ci saranno infatti anche i fratelli ...

Basket - Mondiali 2019 : svelata la lista dei 18 pre-convocati - spicca la presenza dei tre fratelli Antetokounmpo : La marcia di avvicinamento all’attesissimo Mondiale 2019 di Basket continua con le migliori selezioni del panorama cestistico internazionale che cominciano ad annunciare le prime liste di convocati per i raduni di preparazione del grande evento cinese. La Grecia, una delle possibili candidate al podio iridato, ha annunciato la lista dei 18 giocatori pre-convocati e tra questi spicca un nome su tutti: Giannis Antetokounmpo. L’MVP ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti annuncia i 24 convocati dell’Italia per il training camp : ecco tutti i nomi : Coach Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 convocati dell’Italia per i training camp in vista dei Mondiali di Basket 2019: finalmente ci sono anche i giocatori NBA A poco più di venti giorni dal training camp in vista della FIBA World Cup 2019, il CT Meo Sacchetti ha reso nota la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale Senior. Gli Azzurri si ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - ecco i 24 convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli - Gallinari - Melli - Datome e Hackett : Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali, che l’Italia torna a disputare a 13 anni dall’ultima volta. Questi i nomi chiamati dal coach semifinalista del campionato Italiano con Cremona: Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, ...

Mondiali Basket 2019 – Giannis Antetokounmpo dà la conferma : l’MVP NBA giocherà con la Grecia : Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza ai Mondiali di Basket 2019: l’MVP dell’NBA giocherà con la Grecia Il Mondiale di Basket 2019 incassa il ‘sì’ di una delle sue stelle più luminose: Giannis Antetokounmpo conferma la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo di Basket. L’ala dei Milwaukee Bucks, neo MVP della stagione regolare NBA, vestirà la maglia della Grecia nella prossima kermesse mondiale di ...

Basket - Mondiali Under 19 : il Canada difende il titolo mondiale dall’assalto degli Stati Uniti. Qualche conoscenza italiana tra le 16 squadre : La lunga estate delle manifestazioni giovanili comincia dalla Grecia, e precisamente da Candia (Heraklion in greco), che nella Indoor Sports Arena e nella University Sports Hall organizza i Mondiali Under 19, che si alternano con cadenza biennale a quelli Under 17. Due anni fa a trionfare fu il Canada, sospinto da RJ Barrett, figlio dell’ex Cantù Rowan e futura terza scelta al recente draft NBA, in finale su una grande Italia. Gli azzurri, ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari carica l’Italia : “abbiamo la squadra per arrivare sul podio!” : Danilo Gallinari elogia la squadra e le potenzialità dell’Italia: gli azzurri possono arrivare in fondo nel Mondiale di Basket in Cina La Serbia nel nostro girone fa paura, gli Stati Uniti saranno i soliti favoriti alla vittoria finale, ma l’Italia ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Lo spiega Danilo Gallinari a margine di della seconda edizione di ‘We Playgound Together’, un progetto di riqualificazione ...

Basket - Danilo Gallinari : “Abbiamo le potenzialità per conquistare una medaglia ai Mondiali. Spero che le ragazze vincano gli Europei” : Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di Basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ...